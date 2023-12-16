Политолог Кориненко: переговоры с ЕС призваны отдалить Молдавию от России

Истинная цель начала переговоров о членстве Молдавии в ЕС заключается в стремлении отдалить республику от России. Об этом РИА Новости рассказал политолог Александр Кориненко.

«Сейчас даже уже политическое руководство Молдовы не верит, что Украина сможет добиться каких-то значительных результатов в вооруженном конфликте, поэтому влияние России будет расти. Задача Евросоюза — дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние Москвы», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что Турция ведет аналогичные переговоры с 1987 года. «Кишинев включили в список списка списков», — поиронизировал Кориненко.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии к Евросоюзу. Однако главы стран организации не стали устанавливать сроки запуска переговорного процесса.

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности страны. Она призвала отказаться от сотрудничества с Москвой ради продвижения европейских ценностей.