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07:49, 16 декабря 2023Мир

В США высказались об отправленном в Киев генерале

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ни один американский генерал не поможет Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он сравнил американцев, которые дают Киеву советы по поводу конфликта на Украине, с 70-летним инструктором по вождению из местной школы, который обучает гонщиков Формулы-1 вождению гоночной машины. «У них нет квалификации», — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Джонсон также отметил, что генералы США не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны.

Ранее газета New York Times писала, что США отправят в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии.

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      Марина Совина
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