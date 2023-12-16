Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:13, 16 декабря 2023Бывший СССР

Кишинев возьмет под контроль месторождения нефти на юге Молдавии

РИА Новости: Кишинев возьмет под контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Фото: Unsplash

Парламент Молдавии принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инициатива была одобрена парламентом в двух чтениях. Согласно законопроекту, Кишинев будет контролировать газовые месторождения в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяные месторождения в селе Вэлень Кагульского района.

Решение было принято после того, как истек срок действия лицензии на разработку природных месторождений. Последняя лицензия была выдана в 1995 году американской корпорации Redeco. В 2007 году право на разработку перешло местной компании Valiexchimp.

Ответственность за управление ресурсами возьмет на себя Агентство публичной собственности. Право на разработку будет передано государственной организации «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM"».

В начале декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 телеканалов, в список входят и каналы из России. Премьер подчеркнул, что каналы, которые обвинялись «в пропаганде и незаконном финансировании и обслуживании преступных групп», не смогут больше выходить в эфир.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России

      Футболист потерял сознание во время матча АПЛ

      США и Южная Корея назвали главное условие падения режима в КНДР

      Кишинев возьмет под контроль месторождения нефти на юге Молдавии

      МИД России прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС

      В ООН назвали любое возможное соглашение по Украине капитуляцией Киева

      Россиянам назвали снижающие либидо продукты

      Названо новое средство защиты от дронов ВСУ

      В Ватикане впервые в истории осудили кардинала

      В Газе обстрелу подверглась церковь латинского обряда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости