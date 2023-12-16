РИА Новости: Кишинев возьмет под контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Парламент Молдавии принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инициатива была одобрена парламентом в двух чтениях. Согласно законопроекту, Кишинев будет контролировать газовые месторождения в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяные месторождения в селе Вэлень Кагульского района.

Решение было принято после того, как истек срок действия лицензии на разработку природных месторождений. Последняя лицензия была выдана в 1995 году американской корпорации Redeco. В 2007 году право на разработку перешло местной компании Valiexchimp.

Ответственность за управление ресурсами возьмет на себя Агентство публичной собственности. Право на разработку будет передано государственной организации «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM"».

В начале декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 телеканалов, в список входят и каналы из России. Премьер подчеркнул, что каналы, которые обвинялись «в пропаганде и незаконном финансировании и обслуживании преступных групп», не смогут больше выходить в эфир.