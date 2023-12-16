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18:10, 16 декабря 2023Мир

Базы США в Сирии подверглись ракетным обстрелам

РИА Новости: американские базы в Сирии обстреляли ракетами
СюжетВзрывы в США:

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom

Две военные базы США в Сирии подверглись ракетным обстрелам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, был нанесен удар по располагающейся в аэропорту Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке базе. Она расположена на северо-востоке страны. В сообщении говорится, что большая часть ракет упала на территорию базы.

Другой источник рассказал, что под обстрел попала база, находящаяся на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. «Четыре ракеты упали на территории месторождения. Во всем районе были слышны взрывы», — отметил собеседник РИА Новости.

Журналисты отметили, что официальные лица Дамаска неоднократно называли присутствие баз США на территории страны оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

В начале декабря Соединенные Штаты решительно осудили ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. Представители Госдепартамента отметили, что местные власти взяли на себя ответственность защищать дипломатические миссии, а также военнослужащих США.

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      Андрей Ставицкий
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