Пьяный россиянин избил мать табуретом и сжег диван

Shot: пьяный житель Астрахани избил мать табуретом и поджег диван

Пьяный житель Астрахани избил мать табуретом, а позже поджог диван и закрыл женщину в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

41-летний Алексей Рябов находился в квартире вместе с 80-летней матерью. Мужчина накричал на нее, а позже избил табуреткой. Через несколько минут он поджег диван, а затем вышел из квартиры и запер дверь, оставив мать внутри.

Почувствовав запах дыма, соседи попытались освободить женщину и вызвали пожарных. Пенсионерку с сильными ожогами увезли в больницу, спустя несколько дней ее не стало.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. У него уже была судимость за кражу.

Ранее жительница Подмосковья пристегнула 78-летнюю мать к батарее ремнем и ушла из дома. Так она решила обезопасить женщину, которая не могла передвигаться без посторонней помощи и часто падала.