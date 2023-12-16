Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сельта
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|17-й тур
Аугсбург
1:1
2-й тайм
live
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|15-й тур
Манчестер Сити
1:0
2-й тайм
live
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Челси
1:0
2-й тайм
live
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Атлетик Б
0:0
Перерыв
live
Атлетико М
Испания - Примера|17-й тур
Валенсия
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|17-й тур
18:16, 16 декабря 2023Спорт

Российские хоккеисты обыграли белорусов в матче Кубка Первого канала

«Россия 25» обыграла белорусов в матче Кубка Первого канала со счетом 5:3

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная «Россия 25» одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. Среди победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский и Илья Сафонов. У белорусов забили Степан Фальковский, Роман Горбунов и Вадим Мороз.

На старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звезды и ВХЛ». Встреча завершилась со счетом 5:2.

17 декабря «Россия 25» проведет заключительный матч на Кубке Первого канала. Соперником россиян станет сборная Казахстана. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      В Газе обстрелу подверглась церковь латинского обряда

      Россиянам пришлось разнимать драку пассажира с таксистом

      Пресс-служба SHAMAN отреагировала на публикацию райдера певца

      Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

      Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры

      IIHF отклонил апелляции хоккеиста Федотова

      Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Минобороны отчиталось о пятичасовом полете Ту-22м3 над Балтийском морем

      Врач перечислил правила падения в гололед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости