Российские хоккеисты обыграли белорусов в матче Кубка Первого канала

«Россия 25» обыграла белорусов в матче Кубка Первого канала со счетом 5:3

Сборная «Россия 25» одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. Среди победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский и Илья Сафонов. У белорусов забили Степан Фальковский, Роман Горбунов и Вадим Мороз.

На старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звезды и ВХЛ». Встреча завершилась со счетом 5:2.

17 декабря «Россия 25» проведет заключительный матч на Кубке Первого канала. Соперником россиян станет сборная Казахстана. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.