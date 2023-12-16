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15:21, 16 декабря 2023Россия

Школы Брянска останутся без охраны

Mash: 70 брянских школы не получат охраны до 2024 года из-за отмены госзаказов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Десятки школ города Брянска останутся без лицензированной охраны на ближайшие два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной отсутствия охраны более чем в 70 городских школах назвали государственные заказы, которые отменили из-за несоответствия стандартам безопасности. В частности, у областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возникли претензии к шести аукционам на оказание охранных услуг.

Журналисты Mash заметили, что недавно закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии №5, в которой 7 декабря произошла стрельба. Отмечается, что на закупку не нашлось участников, а новые торги городские власти смогут провести только в 2024 году.

В материале говорится, что аукционы отменяют из-за выявленных нарушений. Так, в контрактах не прописывается порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц. Также регулирующие органы не устраивает техническое требование — один сотрудник безопасности на учреждение.

12 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 в Брянске дети находятся в стабильном состоянии. «Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет», — подчеркнул Мурашко.

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      Андрей Ставицкий
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