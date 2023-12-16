Названо новое средство защиты от дронов ВСУ

Business Insider: армия РФ изобрела защищающие от ударов дронов ВСУ экраны

Журналисты американского издания Business Insider раскрыли новое средство защиты от беспилотников, которые изобрели в армии России. Авторы медиа положительно оценили изобретение военных РФ.

Издание опубликовало видео от Морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было снято с помощью FPV-дрона над российскими позициями. Судя по ролику, окопы были накрыты экранами, защищающими траншеи.

По словам опрошенных изданием экспертов, подобные экраны не защищают от ударов дронов, однако это хорошее средство для того, чтобы скрыть передвижения солдат. «Защитные экраны эффективны против дронов в том смысле, что они скрывают местонахождение русских», — заявил старший советник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан. По его словам, это «разумная адаптация к среде, где дроны считаются обычным явлением».

Журналисты отметили, что опубликованный ВСУ ролик подписан, как «уничтожение личного состава российских оккупационных сил». Однако авторы Business Insider заключили, что на видео нет подтвержденных потерь армии России.

В начале декабря военный РФ из бригады «Север» оценил эффективность дронов-камикадзе, которые ВСУ используют в районе Артемовска. По его словам, из 100 беспилотников до цели долетают примерно 10 дронов.