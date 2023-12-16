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22:58, 16 декабря 2023Спорт

Стало известно о возможности лишения России членства в IIHF

«Матч ТВ»: IIHF может лишить ФХР членства из-за дела хоккеиста ЦСКА Федотова

Фото: Unsplash

Международная федерация хоккея (IIHF) может лишить Федерацию хоккея России (ФХР) членства, если российская сторона продолжит игнорировать санкции по делу вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, IIHF может подать иск в дисциплинарный комитет с жалобой на то, что ее решение не исполняется. Согласно кодексу, есть шесть возможных наказаний — начиная с предупреждения и заканчивая исключением федерации из IIHF.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги. IIHF оштрафовала ФХР и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит участвовать в матчах. После этого игрок неоднократно появлялся в матчах регулярного чемпионата.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а ЦСКА запретила проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия». Он должен был уехать туда годом ранее, но был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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      Анастасия Борисова
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