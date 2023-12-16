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11:52, 16 декабря 2023Бывший СССР

Украинские военные повредили здание школы в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили школу в Донецке в результате обстрела
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили здание школы в Донецке в результате обстрела. Об этом сообщает мэр Донецка Кулемзин в Telegram.

Глава города опубликовал кадры последствия обстрелов: на фото видны разбитые окна, осколки стекла, разбросанные по классу и испорченный фасад здания. Отмечается, что речь идет о школе №11 на улице 8-го марта.

Утром 5 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Кировскому району на юго-западе Донецка. Снарядами повреждено остекление детского сада № 249 и школы № 98.

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      Екатерина Кашурникова
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