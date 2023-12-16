В МИД заявили о росте напряженности внутри ЕС

Захарова заявила, что в Евросоюзе нарастает внутреннее напряжение

В Европейском союзе (ЕС) нарастает внутреннее напряжение из-за политики лидеров стран организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте дипведомства.

«Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса», — сообщила она.

Захарова отметила, что саммит ЕС, который прошел 14-15 декабря в Брюсселе, подвел черту под неутешительными для Евросоюза итогами года. По ее словам, когда-то успешное объединение под давлением геополитических просчетов своего проамериканского руководства стремительно теряет политический и экономический вес в мире. При этом наиболее ответственные европейские политики чаще ставят в приоритет национальные интересы, добавила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

