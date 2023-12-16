В Польше заявили о вреде от вступления Украины в ЕС

Замминистра продовольствия Польши заявил о вреде от вступления Украины в ЕС

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) может принести большой вред сельскому хозяйству стран-участниц организации. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

«Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: "Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла"», — указал он.

Замминистра отметил, что вступление Украины в ЕС не пойдет на руку польским фермерам и предпринимателям. Колодзейчак предложил ввести ограничения для украинской стороны в случае присоединения республики к Евросоюзу. По его мнению, после вступления страны в организацию сельскохозяйственные продукты с Украины не должны попадать в Польшу, например, 20 лет. Кроме того, он рассказал, что в республике доминируют около 95 хозяйств: холдинги, под контролем которых находится половина украинской сельскохозяйственной земли.

Ранее сообщалось, что европейские фермеры опасаются вступления Украины в ЕС. Уточнялось, что они боятся значительных изменений внутриевропейской конкуренции. Кроме того, странам Европы придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта.

