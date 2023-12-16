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06:31, 16 декабря 2023Россия

В Госдуме призвали переименовать детское шампанское

Депутат Госдумы Хамзаев призвал переименовать детское шампанское

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме захотели переименовать детское шампанское. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По его словам, детское шампанское — оксюморон, а его продажа популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних. Политик считает, что производителей напитка следует привлечь к ответственности, поскольку они «фактически обманывают потребителей». «Либо производите шампанское и платите акцизы и прочее, либо производите детскую газировку», — призвал Хамзаев.

Депутат уже предлагал изменить торговое название «детское шампанское». В 2021 году он называл его прямой рекламой алкоголя, подчеркивая, что это создает с раннего возраста опасный ассоциативный ряд у детей.

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      Марина Совина
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