В Госдуме призвали переименовать детское шампанское

Депутат Госдумы Хамзаев призвал переименовать детское шампанское

В Госдуме захотели переименовать детское шампанское. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По его словам, детское шампанское — оксюморон, а его продажа популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних. Политик считает, что производителей напитка следует привлечь к ответственности, поскольку они «фактически обманывают потребителей». «Либо производите шампанское и платите акцизы и прочее, либо производите детскую газировку», — призвал Хамзаев.

Депутат уже предлагал изменить торговое название «детское шампанское». В 2021 году он называл его прямой рекламой алкоголя, подчеркивая, что это создает с раннего возраста опасный ассоциативный ряд у детей.