В российском городе ребенок застрял в закрытом автомобиле

В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле

В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Специалисты деблокировали двери авто, в котором находился ребенок. Судя по кадрам, в спасательной операции принимали участие три человека, а рядом с автомобилем, предположительно, находилась мать ребенка.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Уфе ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля. Инцидент попал на видео. На кадрах машина сбивает неожиданно оказавшегося на дороге мальчика, после чего тот не может подняться.

