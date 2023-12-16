Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 16 декабря 2023Россия

В российском городе ребенок застрял в закрытом автомобиле

В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле

Фото: Unsplash

В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Специалисты деблокировали двери авто, в котором находился ребенок. Судя по кадрам, в спасательной операции принимали участие три человека, а рядом с автомобилем, предположительно, находилась мать ребенка.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Уфе ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля. Инцидент попал на видео. На кадрах машина сбивает неожиданно оказавшегося на дороге мальчика, после чего тот не может подняться.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      Опубликован райдер певца SHAMAN

      Пьяный россиянин избил мать табуретом и сжег диван

      Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

      МИД заявил о необходимости прекращения огня в Газе

      ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

      Взорвавший гранаты украинский депутат пришел в сознание

      В российском городе ребенок застрял в закрытом автомобиле

      Тарасова дала совет обновившему личный рекорд по матчам без голов в НХЛ Овечкину

      Эстония призвала инвестировать в оборону Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости