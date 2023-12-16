В российском городе ребенок застрял в закрытом автомобиле
В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле
В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».
Специалисты деблокировали двери авто, в котором находился ребенок. Судя по кадрам, в спасательной операции принимали участие три человека, а рядом с автомобилем, предположительно, находилась мать ребенка.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее в Уфе ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля. Инцидент попал на видео. На кадрах машина сбивает неожиданно оказавшегося на дороге мальчика, после чего тот не может подняться.