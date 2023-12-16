TAC: угрозы Зеленского подталкивают Запад к смене стратегии по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая бунтом украинских беженцев, подталкивает западных союзников к смене стратегии. Такое мнение высказал бывший советник экс-главы США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для The American Conservative (TAC).

Он напомнил о словах Зеленского, предупредившего европейские страны о том, что проживающие в них украинцы перестанут «вести себя хорошо» в случае прекращения помощи Киеву. Бэндоу подчеркнул, что подобные угрозы вынуждают Запад задумываться о своих интересах при разработке стратегии по Украине. «Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья», — отметил экс-советник.

Кроме того, он усомнился, что украинские беженцы действительно устроят бунт. Аналитик пояснил, что подобное поведение поставит под угрозу их собственное благополучие, поскольку Европа не станет терпеть мятежи. «Союзникам следует сообщить Зеленскому о пределах западной помощи и вытекающей из них необходимости прекратить войну. Им необходимо заверить Москву в нейтральном статусе Украины и вернуть активы России», — считает он.

В сентябре украинский лидер предупредил европейские страны о последствиях сворачивания военной помощи Киеву. Он заявил, что это может привести к бунтам и стать «нехорошей историей». По словам Зеленского, затягивание конфликта между Украиной и Россией «создаст Западу риски на его собственном заднем дворе».