NYT: в ВСУ описали бои на левом берегу Днепра как жестокие и тщетные

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на «жестокие и тщетные» бои на левом берегу Днепра. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам украинских военных, ВСУ несут большие потери на левом берегу Днепра. Они также пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации на этом участке фронта со стороны властей.

Военнослужащий по имени Алексей опроверг заявление Киева о том, что украинской армии удалось закрепиться на берегу. «Там нет позиций... Там невозможно закрепиться. Невозможно туда перевезти технику. Это даже не битва за выживание. Это самоубийственное задание», — заявил он.

Боец ВСУ также считает, что его батальон был уничтожен из-за неблагоприятного тылового обеспечения и плохой подготовки командиров.

Другой собеседник газеты, украинский морпех по имени Максим, был ранен в районе Крынок. По его словам, его подразделение подверглось интенсивному обстрелу на левом берегу Днепра и было вынуждено хаотично отступать. Он утверждает, 5 из 10 членов его отряда погибли или пропали без вести, остальные не избежали ранений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь. Он также напомнил, что Киев анонсировал крупное контрнаступление, но у него ничего не вышло.