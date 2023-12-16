Вторая ракетка мира показала фото в купальнике

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показала фотографии в купальнике.

25-летняя спортсменка позировала в черном купальнике вместе со своей подругой. В публикации Соболенко поздравила подругу с днем рождения.

23 октября бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вырезала Соболенко с общей фотографии. Снимок был сделан на открытии ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами. Обе спортсменки выложили одинаковые фотографии с вечеринки на свои страницы в социальных сетях, однако Уильямс увеличила масштаб, чтобы белорусская теннисистка не попала в кадр.

Соболенко — вторая ракетка мира в одиночном разряде. На ее счету победа на Australian Open-2023 в одиночном разряде, а также на Australian Open-2021 и US Open-2019 в парном разряде.