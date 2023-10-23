Серена Уильямс вырезала белорусскую теннисистку с общей фотографии

Серена Уильямс вырезала белорусскую теннисистку Соболенко с общей фотографии

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вырезала белорусскую теннисистку Арину Соболенко с совместной фотографии. Публикация доступна в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) спортсменки.

Снимок был сделан на открытии ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами. Обе спортсменки выложили одинаковые фотографии с вечеринки на свои страницы в социальных сетях, однако Уильямс увеличила масштаб, чтобы белорусская теннисистка не попала в кадр.

В июне Соболенко рассказала о желании завершить карьеру из-за угроз и ухудшения отношения к ней со стороны общественности после начала спецоперации на Украине. По словам второй ракетки мира, ей угрожали в соцсетях, а окружающие смотрели на нее странно. На «Ролан Гаррос» белоруска отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.

Соболенко — первая ракетка мира в одиночном разряде. На ее счету победа на Australian Open-2023 в одиночном разряде, а также на Australian Open-2021 и US Open-2019 в парном разряде.