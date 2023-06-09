Британский журналист осудил травлю российских и белорусских теннисистов

Британский журналист Майкл Дэй осудил травлю российских и белорусских теннисистов

Британский журналист Майкл Дэй осудил травлю российских и белорусских теннисистов. Его колонка вышла на сайте I news.

Дэй выпустил статью с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками». Он назвал бессмысленной критику в адрес белоруски Арины Соболенко. Также в своем материале репортер осудил политические вопросы, которые задают журналисты российским и белорусским теннисистам.

2 июня Соболенко отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос», заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов. Вместо этого белорусская спортсменка поговорила с отобранной организаторами турнира группой сотрудников СМИ.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.