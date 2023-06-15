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13:20, 15 июня 2023Спорт

Белорусская теннисистка вспомнила о желании завершить карьеру из-за угроз

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила о желании завершить карьеру из-за угроз
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила о желании завершить карьеру из-за угроз и ухудшения отношения к ней со стороны общественности после начала СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпизод сериала Break Point, выходящего на платформе Netflix.

По словам второй ракетки мира, ей угрожали в соцсетях, а окружающие смотрели на нее странно. «Все начали говорить о необходимости забанить всех игроков из России и Белоруссии. Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны», — заявила Соболенко.

Белоруска добавила, что решила продолжить карьеру в память об отце, который умер в 2019 году. «Это была наша с отцом мечта, он бы этого не принял», — отметила теннисистка.

2 июня Соболенко отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос», заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов. Вместо этого белорусская спортсменка поговорила с отобранной организаторами турнира группой сотрудников СМИ.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.

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    Алексей Гусев
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