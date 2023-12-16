Япония подготовила рекордный военный бюджет на 2024 год

Kyodo: правительство Японии одобрит рекордный военный бюджет на 2024 год

Правительство Японии планирует одобрить рекордный военный бюджет на 2024 год, сумма которого составляет 7,7 триллиона иен (53 миллиарда долларов). Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Запрашиваемая на оборону сумма значительно превышает бюджет на 2023 год — он составил 6,8 триллиона иен (46,9 миллиарда долларов). Токио планирует к 2027 году довести совокупные расходы на оборону в размере 43 триллионов иен (296 миллиардов долларов по текущему курсу). Правительство пока не приняло решения касательно источника финансирования бюджета.

До конца 2024 года в Японии планируют создать штаб объединенного командования трех видов сил самообороны — сухопутных, военно-морских и военно-воздушных. В следующем году страна также хочет приступить к созданию эсминца с управляемой системой Aegis — предполагаются, что он придет на замену наземным Aegis Ashore.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые поставщики вооружения массово переносят свой азиатский бизнес в Японию на фоне подготовки Токио к увеличению оборонных бюджетов.

В конце июня Минобороны Японии опубликовало ежегодный доклад, в котором указало на то, что Россия стала «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Токио беспокоит «внешняя деятельность России, ее военные тенденции и стратегическое взаимодействие с Китаем». Помимо этого, настораживает возрастающая активность Москвы на Курильских островах. В Минобороны недовольны размещением российской военной техники на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые Токио называет своими «северными территориями».