Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 17 декабря 2023Бывший СССР

Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском

Американский генерал Агуто ударил солдата ВСУ в грудь при Зеленском

Фото: офис президента Украины / Reuters

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грудь при президенте страны Владимире Зеленском на военной базе в Германии. Об этом написала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале и опубликовала видео инцидента.

Во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене президент Украины вместе с генералом Агуто проходили вдоль строя военных ВСУ. Американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец не подал ему руку, Агуто ткнул кулаком в его грудь.

«ВСУшник отказался дать кулачок НАТОвскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать», — подписала ролик Скабеева.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправят в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии. Военачальник приедет из Германии, чтобы надолго остаться на Украине и давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате» В Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца

      Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском

      Умер американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис»

      Солдаты ВСУ назвали контрнаступление на Днепре самоубийством

      В Британии увидели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

      В Европарламенте признали вред антироссийских санкций для жителей ЕС

      Кулеба прокомментировал согласие ЕС на переговоры о приеме Киева

      В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам

      Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов

      Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости