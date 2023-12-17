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09:53, 17 декабря 2023Спорт

Черышев назвал свою позицию по отстранению российских команд

Футболист Черышев выразил надежду, что россияне смогут участвовать в турнирах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал о своей позиции по отстранению российских команд и сборных. Его слова приводит As.

Футболист назвал ситуацию неприятной. Он выразил надежду на то, что в скором времени россияне смогут принять участие в международных турнирах, так как спортсмены не несут ответственность за политическую ситуацию. «Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть», — заявил Черышев.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «два плюс один». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

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      Анастасия Борисова
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