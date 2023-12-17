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12:22, 17 декабря 2023Бывший СССР

Депутат Рады пожаловалась на проблему с вывозом тел погибших с передовой

Депутат Рады Безуглая показала фото не вывезенного с передовой тела военного ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая показала фото погибшего военного ВСУ, тело которого несколько дней не вывозят с передовой из-за нехватки ресурсов. На проблему она пожаловалась на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Депутат Рады в своем посте назвала происходящее бюрократией ВСУ. Безуглая также опубликовала переписку с сослуживцем военного, который сообщил, что мимо тела каждый день ходят военные, но его никто не забирает. На вопрос депутата о том, почему так произошло, собеседник ответил про отсутствие ресурсов.

Ранее Безуглая предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину. Кроме того, она отметила, что уехавших из страны граждан можно подвергать и другим ограничениям.

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      Алина Черненко
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