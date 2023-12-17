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03:21, 17 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений

Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство ВС РФ в подготовке подразделений

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по качеству формирования и подготовки подразделений. Это в эфире Пятого канала признал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов», — заявил эксперт. Он также добавил, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. «Военнопленные подтверждают, что потери критичные. Многие части потеряли уже до 50 процентов своего личного состава», — сказал он, добавив, что особенно большие потери среди новомобилизованных без военной подготовки

11 декабря одесское издание «Думская» писало, что руководство Вооруженных сил Украины совершает преступление, отправляя войска через Днепр. Автор материала поясняет, что матросы переправляются через реку, большинство получает ранения еще на подходе к берегу.

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      Марина Совина
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