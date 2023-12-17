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21:24, 17 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР предотвратили атаку беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

ВС России предотвратили атаку беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Российские военные отбили ряд атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты инфраструктуры в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР, пишет ТАСС.

Как уточнили военные, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ предотвратили атаки беспилотников.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства», — подчеркнули они. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что система ПВО РФ оразила самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Камышевахи в Запорожской области.

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      Марина Совина
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