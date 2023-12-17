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16:21, 17 декабря 2023Россия

Медведев предрек России всенародную победу в СВО

Зампред Совбеза Медведев: победа России в спецоперации будет всенародной

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек России всенародную победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления на съезде «Единой России», трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал: "Великая Отечественная война была всенародной и победа над врагом тоже была всенародной". Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе», — сказал Медведев, отметив, что российское общество ответило стойкостью и сплоченностью на действия противников.

Ранее Медведев на встрече со школьниками и студентами заявил, что страны Запада, по сути, вступили в военный конфликт с Россией. Он указал, что нынешние поколения живут в бурное и драматическое время.

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      Олег Давыдов
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