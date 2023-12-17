Глава Дагестана высказался о возобновлении рейсов из Тель-Авива

Меликов о возобновлении рейсов из Тель-Авива в Махачкалу: пока не знаю

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о возможности возобновления авиарейсов из Тель-Авива в Махачкалу. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Пока не знаю. Это решение Росавиации», — заявил руководитель Республики Дагестан. По его словам, ему неизвестно, когда Росавиация может принять такое решение.

В конце октября российская авиакомпания Red Wings отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Позднее компания сообщила, что рейсы в Тель-Авив останутся только из Москвы и Сочи.

Вечером 29 октября сотни агрессивно настроенных людей ворвались в аэропорт Махачкалы. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Позднее Меликов заявил, что события в Махачкале произошли из-за того, что люди были не информированы.

