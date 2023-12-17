Металлический навес обрушился на 11 машин в Подмосковье

Металлический навес обрушился на 11 автомобилей в Дзержинском

Металлический навес обрушился на автомобили в подмосковном городе Дзержинский. В результате падения конструкции никто не пострадал, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на территории автосервиса в Денисьевском проезде. Лист площадью 800 квадратных метров рухнул под тяжестью накопившегося на нем снега, задев по меньшей мере 11 машин.

Ранее стало известно о столкновении нескольких грузовиков и легковых автомобилей на внутренней стороне 21-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе в Москве. Движение по трассе было полностью восстановлено.

16 декабря на видео попала глыба снега, рухнувшего на выгуливавшего собаку мужчину в Воронеже.