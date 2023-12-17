На западе Москвы автобус врезался в светофор

Четверо пострадали в результате наезда автобуса на светофор на западе Москвы

На западе Москвы автобус с пассажирами въехал в светофор. О случившемся сообщила столичная госавтоинспекция в Telegram.

Инцидент произошел 17 декабря на Веерной улице. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в светофор. В результате наезда на конструкцию пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу.

По факту аварии правоохранители начали проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Ранее в Игринском районе Удмуртии школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей.