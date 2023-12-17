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01:30, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам

Rzeczpospolita: ВСУ потерпят поражение без помощи Запада

Фото: Edgar Gutiarrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение без помощи Запада. При этом Россия выйдет к границе Польши, заявил обозреватель издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

«Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — отметил журналист.

По мнению эксперта, Киев «давно бы потерпел поражение в конфликте», если бы не американские деньги и оружие. На данном этапе шансы президента Соединенных Штатов Джо Байдена убедить Конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву «ничтожны».

В итоге это будет означать, что «прямо за польской границей будет простираться Российская империя», резюмировал Белецкий.

Ранее итальянская газета La Repubblica написала, что в казне Украины осталось средств меньше чем на три месяца, страна может стать банкротом к 1 марта 2024 года. Также отмечалось, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительный эффект. В таком случае, говорится в материале, необходимо будет искать альтернативные решения.

Кроме того, ранее высокопоставленный американский чиновник предположил, что Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету. Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО.

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      Марина Совина
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