La Repubblica: Украина может стать банкротом к 1 марта 2024 года

В казне Украины осталось средств меньше чем на три месяца, страна может стать банкротом к 1 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют прогнозы Европейского союза (ЕС) и Киева, сообщила итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, внеочередное заседание Европейского совета по данному вопросу состоится в январе. Отмечается, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительный эффект. В таком случае, говорится в материале, необходимо будет искать альтернативные решения.

Ранее профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун предрек Украине скорое поражение в конфликте с Россией без помощи Запада.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение одобрить помощь Украине в 50 миллиардов евро. Кроме того, Будапешт воздержался от участия в принятии ЕС решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в организацию.