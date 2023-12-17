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10:32, 17 декабря 2023Россия

Путин признался в своей наивности в нулевых годах

Президент России Владимир Путин признался в своей наивности в нулевых годах

Фото: Константин Завражин / Российская газета / Reuters

Президент России Владимир Путин признался в своей наивности в нулевых годах, несмотря на работу в разведке и на государственных должностях. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Путина, определенная наивность у него присутствовала, хотя к тому времени он уже 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и председателем правительства.

Ранее президент России заявил о желании предостеречь самого себя из 2000 года от наивности в общении с «партнерами».

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