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06:47, 17 декабря 2023Мир

Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Дипломат Ильичев: Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия нашла способ перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Дипломат напомнил, что в прошлом году Россия столкнулась с трудностями в переводе средств в бюджеты международных организаций из-за санкций. Однако Москве удалось выработать механизм платить взносы, сейчас она в основном осуществляется в долларах США и евро.

Ильичев добавил, что рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, «скорее остается исключением из общей практики».

В январе правительство России отказалось платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.

В сентябре 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что из-за введенных Западом санкций Россия на протяжении нескольких месяцев не может произвести свои добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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      Марина Совина
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