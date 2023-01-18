Кабмин России отказался платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительство России отказалось платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительство России отказалось платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. О подобном решении российского кабмина сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — сообщается в опубликованном документе.

Отмечается, что правительство поручило МИД России проинформировать Европейскую экономическую комиссию ООН о принятом решении.

Ранее правительство России предложило президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы.