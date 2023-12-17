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20:02, 17 декабря 2023Мир

ЦАХАЛ пресек пуск противотанковых ракет по северу Израиля

ЦАХАЛ сообщил о пресечении пуска противотанковых ракет по северу Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что пресекла попытку запуска противотанковых ракет по северу Израиля в направлении населенного пункта Ливне.

«Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты в сторону Ливне на севере Израиля. Самолет и танк ЦАХАЛ нанесли удар по боевикам», — говорится в сообщении военных.

Ранее Армия обороны Израиля отчиталась об обнаружении крупнейшей системы тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Она была найдена на границе Израиля с сектором Газа. Система простирается более чем на четыре километра под землей.

13 декабря стало известно, что ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС.

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      Евгений Шульгин
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