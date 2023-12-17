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11:51, 17 декабря 2023Бывший СССР

Уменьшение количества наемников на Украине объяснили

Сальдо: наемников на Украине стало меньше, они не хотят идти на верную смерть

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине уменьшилось количество наемников, поскольку они не хотят идти на верную смерть, объяснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводитРИА Новости.

«Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи», — сказал он.

По его словам, у наемников нет идей, у них только одно — материальная часть, это обещанные им выплаты, которые забираются у американских и европейских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Киев пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь украинской армии. Отмечается, что 80-90 процентов солдат среди подразделений, которые отправляются на боевые действия, не возвращаются.

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      Алевтина Запольская
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