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21:57, 17 декабря 2023Спорт

В российском клубе объяснили назначение иностранца на пост главного тренера

Директор Рубашко заявил, что из-за занятости россиян «Сочи» возглавил иностранец

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера клуба. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В принципе мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок», — заявил Рубашко, отказавшись раскрывать подробности контракта с Морено.

Морено присоединился к «Сочи» 15 декабря. Ранее он работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы 46-летнего специалиста была испанская «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

«Сочи» является худшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. За 18 матчей перед зимней паузой команда набрала 11 очков.

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      Дарья Коршунова
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