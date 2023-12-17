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05:45, 17 декабря 2023Мир

Во Франции возмутились из-за Зеленского и США

Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, иначе Европа превратится в пустыню
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в своем аккаунте в соцсети X призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт, пока Европа не превратилась в пустыню.

«Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим США за газ в четыре раза дороже, и в нашей стране процветает нищета!», — возмутился политик.

Ранее Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он. При этом известно, что государства-союзники Украины стремятся всячески склонить страну к мирному урегулированию конфликта.

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      Марина Совина
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