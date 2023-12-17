Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:22, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

Запад уличили в преуменьшении сложности украинского конфликта

FT: Запад специально преуменьшал сложность конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры западных стран специально преуменьшали сложность конфликта на Украине. В этом их уличил автор статьи Financial Times (FT).

Жителей западных стран заставили думать, что украинский кризис «будет легче, чем он есть на самом деле» и в вопросах «поставок оружия, и финансовой поддержки», сказано в материале. В частности, Европейский союз (ЕС) так и не смог выполнить обещание поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, поскольку производственные мощности региона ограничены.

В связи с этим усталость от конфликта стала проблемой, которую создали западные политики, подытоживает издание. При этом фиксируется заметный сдвиг в общественном дискурсе западных стран, хотя ЕС решил провести переговоры о вступлении Украины в ЕС и пообещал финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.

Также уточняется, что западная пресса стала уделять больше внимания не единству Украины, а внутриполитическому расколу и истощению президента страны Владимира Зеленского.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Киеву стала серьезным финансовым вызовом, который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки страны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Либо они, либо мы» Что известно о российском бойце, оставившем прощальное послание на стене в Марьинке?

      Стал известен следующий соперник Петра Яна

      Уменьшение количества наемников на Украине объяснили

      Глава Херсонской области сравнил мобилизацию в ВСУ с нацизмом в Германии

      Путин заявил о необходимости для Запада считаться с Россией

      Путин назвал НАТО задним двором США

      Путин объяснил создание Ленинградского военного округа

      Запад уличили в преуменьшении сложности украинского конфликта

      В российском регионе поймали растерзавшего нескольких собак тигра

      На Западе старинный 200-летний отель подвинули при помощи мыла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости