FT: Запад специально преуменьшал сложность конфликта на Украине

Лидеры западных стран специально преуменьшали сложность конфликта на Украине. В этом их уличил автор статьи Financial Times (FT).

Жителей западных стран заставили думать, что украинский кризис «будет легче, чем он есть на самом деле» и в вопросах «поставок оружия, и финансовой поддержки», сказано в материале. В частности, Европейский союз (ЕС) так и не смог выполнить обещание поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, поскольку производственные мощности региона ограничены.

В связи с этим усталость от конфликта стала проблемой, которую создали западные политики, подытоживает издание. При этом фиксируется заметный сдвиг в общественном дискурсе западных стран, хотя ЕС решил провести переговоры о вступлении Украины в ЕС и пообещал финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.

Также уточняется, что западная пресса стала уделять больше внимания не единству Украины, а внутриполитическому расколу и истощению президента страны Владимира Зеленского.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Киеву стала серьезным финансовым вызовом, который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки страны.