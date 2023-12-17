Зеленского назвали втянутым во внутреннюю политику США

WP: Украина оказалась втянута во внутреннюю политику США

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон «оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор» в США. Об этом пишет Washington Post (WP).

Неназванный представитель американского Конгресса назвал Зеленского к моменту прибытия в Вашингтон «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». Он оказался «прямо в центре внутренней политики», сказал собеседник. По его мнению, у Зеленского «не было обычного энтузиазма» из-за военных действий и «необходимости решать внутренние противоречия» в США.

Издание имеет в виду разногласия между администрацией президента Джо Байдена и республиканцами в Конгрессе о пакете расходов общим объемом 106 миллиардов долларов на обеспечение национальной безопасности. Эта ситуация поставила Зеленского и Украину в потенциально опасное положение: они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США. В Киеве опасаются, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны США.

По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве Николая Белескова, Зеленский боится, что одна партия может использовать Украину как инструмент против другой.

Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита он раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Однако по итогам визита глава страны получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.