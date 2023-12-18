У Буйнова заподозрили проблемы со здоровьем

Буйнова заметили сильно хромающим за кулисами новогоднего концерта

Народного артиста России Александра Буйнова заподозрили в проблемах со здоровьем. Об этом сообщает MK.RU.

Исполнителя заметили сильно хромающим за кулисами новогоднего концерта. При этом отмечается, что после выхода сцену певец вел себя так, будто его ничего не беспокоит. «Дайте нам поболеть, похромать», — сказал Буйнов журналистам.

Позже жена артиста, продюсер Алена Буйнова, прокомментировала ситуацию, заявив, что переживать за певца не стоит. «Может, он неудачно встал. Никакой травмы у него не было: ничего не происходило. Все в порядке, можете не волноваться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мошенник, выдавший себя в Telegram за Александра Буйнова, пытался выманить у директора музыканта деньги — 10 тысяч долларов.