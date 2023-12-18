Чилийцы отказались менять принятую диктатором Пиночетом конституцию

В Чили по итогам референдума продолжит действовать конституция времен Пиночета

В Чили по итогам референдума порядка 55 процентов проголосовавших чилийцев отказались от нового проекта конституции. Таким образом, в стране продолжит действовать свод законов, времен диктатора Аугусто Пиночета, принятый в 1980 году. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«Конституционный процесс закрыт. А закрытие конституционного процесса должно создать лучший климат для взаимопонимания, и я призываю все политические силы сделать это», — заявил президент Чили Габриэль Борич в ответ на итоги референдума.

Издание отмечает, что проваленный вариант конституции был предложен правыми силами. В частности, его неформальным лидером стал Хосе Антонио Каст, оппонент Борича на президентских выборах 2021 года. Предложенный законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Например, предложенные статьи конституции о правах женщин были восприняты как попытка запретить в стране возможность аборта, что вызвало нежелание менять существующую конституцию.

Решение по новой конституции в Чили было принято по итогам протестов 2019 года, ставших известными как «Социальный взрыв». Сформированный Конституционный совет предложил вариант, подготовленный левыми силами. Проект конституции был негативно принят и за него проголосовали лишь 38 процентов в 2022 году. В ответ на провал левого проекта конституции, правые силы предприняли в 2023 году попытку предложить свой вариант.