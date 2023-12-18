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12:31, 18 декабря 2023Ценности

Известный пластический хирург высказался о появлении против него уголовного дела

Хирург Вдовин не знал об уголовном деле против него из-за кражи дорогих бокалов

Фото: Anetam / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Александр Вдовин не знал о возбуждении против него уголовного дела из-за кражи дорогих бокалов из ресторана. Подробности инцидента, о котором высказался доктор, появились на сайте издания KP.RU.

Известного врача обвинили в том, что он якобы украл шесть бокалов бренда Cristal D’Arques стоимостью миллион рублей из московского заведения Lamborghini. В то же время сам доктор утверждает, что купил фужеры за шесть тысяч рублей в качестве компенсации, которую ему предложил персонал из-за недопонимания: на банкете Вдовин оплатил шампанское, которое на самом деле было бесплатным.

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Однако владелец ресторана Аршак Григорян все же обратился в полицию, где против хирурга возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В случае возбуждения уголовного дела в ближайшее время Александра Вдовина, а также его друзей, которые находились с ним за одним столом, должны будут проверить на мошенничество, совершенное группой лиц.

«Никаких услуг по продаже бокалов в этом заведении, да и в других — не существует. Этот человек просто аферист (...) Мы требовали вернуть бокалы, но обращение проигнорировали. Сейчас все видео- и аудиозаписи находятся в правоохранительных органах», — пояснил Григорян.

При этом адвокат Вдовина Борис Хамцов в разговоре с журналистами заявил, что его клиент не знает о возбужденном против него деле. Среди прочего юрист напомнил, что администратор ресторана сам предложил Вдовину забрать бокалы в счет компенсации оплаченных, но не оказанных услуг.

На сегодняшний день никто не уведомлял Александра Вдовина или его адвокатов о возбуждении в отношении него уголовного дела. Действительно, между Вдовиным и рестораном Lamborgini в настоящее время имеется спор относительно бокалов стоимостью, по версии ресторана — несколько десятков тысяч рублей, а согласно экспертизе — менее 1000 рублей

Борис Хамцовадвокат Александра Вдовина

Ранее в декабре сообщалось, что в Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции. Инцидент произошел два года назад, но о случившемся стало известно только сейчас.

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      Карина Черных
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