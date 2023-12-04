Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 4 декабря 2023Россия

В российской больнице заведующий и хирург подрались во время операции

В Татарстане заведующий и хирург районной больницы подрались во время операции

Фото: Natanael Melchor / Unsplash

В Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, первый раз хирург и заведующий подрались во время операции на желудке у одного из пациентов. Это произошло еще два года назад, но о случившемся стало известно только сейчас. Во время перепалки врачи бросали друг в друга медицинские инструменты, пациент на операционном столе остался жив.

Спустя два года — два месяца назад — между мужчинами возник новый конфликт — когда хирург оформлял историю болезни, врачи снова подрались. Заведующий со спины набросился на коллегу, в ответ на это тот два раза ударил его по лицу.

Заведующий заявил, что хирург плохо работает и сам первый лезет в драку. Он также ходит по судам, добавил он.

Ранее в Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      Россиянин спас соседку благодаря шестилетней дочери и попал на видео

      В Ростовской области сработали системы ПВО

      В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости