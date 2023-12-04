В российской больнице заведующий и хирург подрались во время операции

В Татарстане заведующий и хирург районной больницы подрались во время операции

В Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, первый раз хирург и заведующий подрались во время операции на желудке у одного из пациентов. Это произошло еще два года назад, но о случившемся стало известно только сейчас. Во время перепалки врачи бросали друг в друга медицинские инструменты, пациент на операционном столе остался жив.

Спустя два года — два месяца назад — между мужчинами возник новый конфликт — когда хирург оформлял историю болезни, врачи снова подрались. Заведующий со спины набросился на коллегу, в ответ на это тот два раза ударил его по лицу.

Заведующий заявил, что хирург плохо работает и сам первый лезет в драку. Он также ходит по судам, добавил он.

Ранее в Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.