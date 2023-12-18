Клава Кока поделилась видео в платье с глубоким декольте

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) поделилась видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 27-летняя исполнительница примерила несколько разных образов. Один из них состоял из трикотажного облегающего платья бежевого цвета с глубоким декольте. При этом артистка продемонстрировала пышную грудь.

Помимо этого, звезде сделали объемную укладку и макияж, визуально увеличив губы с помощью карандаша. В качестве украшений знаменитость подобрала массивный чокер золотого цвета.

Ранее в декабре Клава Кока в купальнике упала в снег. Певица проводила отпуск в загородном доме со своим возлюбленным, блогером Александром Повериным.