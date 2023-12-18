Лавров рассказал об инициаторе переговоров Путина и Нетаньяху

Лавров: переговоры Путина и Нетаньяху 10 декабря состоялись по инициативе Москвы

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 10 декабря состоялись по инициативе Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

«Мы еще раз подтвердили, и это подтвердил [президент России Владимир] Путин в разговоре с Нетаньяху, который состоялся по нашей инициативе, что мы категорически не приемлем никакого терроризма, никаких проявлений терроризма, тем более таких жестоких, как это произошло 7 октября», — сообщил Лавров.

Ранее в Кремле рассказали о переговорах Путина и премьера Израиля. В центре телефонного разговора была ситуация в секторе Газа. Российский президент заявил, что страна занимает «принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях». Также Путин отметил, что противодействие терроризму не должно приводить к тяжелым последствиям для мирных жителей. Помимо этого, лидеры обсудили эвакуацию граждан из палестинского анклава.

Сообщалось также, что премьеру Израиля пришлось покинуть заседание правительства из-за разговора с Путиным. Израильский премьер и российский лидер разговаривали около 50 минут.