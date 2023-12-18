«Мисс Россия» собралась снимать квартиру в Москве после разрыва с американцем

«Мисс Россия» Линникова ищет квартиру в Москве после разрыва с американцем

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга собралась снимать квартиру в Москве после разрыва со своим женихом, американским журналистом Джексоном Хинклом. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Линникова опубликовала объявление о том, что сейчас находится в поисках нового жилья в столице, и попросила подписчиков помочь. «Ищу квартиру в Москве! Вдруг у кого-то сдают знакомые», — написала модель.

О расставании с Хинклом Линникова сообщила накануне. Вместе с этим она заявила, что собирается вернуться в Россию, и попросила не задавать вопросы на тему произошедшего. Модель отметила, что на данный момент чувствует себя счастливой, несмотря на окончание отношений.