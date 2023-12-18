Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:44, 18 декабря 2023Среда обитания

«Мисс Россия» собралась снимать квартиру в Москве после разрыва с американцем

«Мисс Россия» Линникова ищет квартиру в Москве после разрыва с американцем
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: @anna__linnikova

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга собралась снимать квартиру в Москве после разрыва со своим женихом, американским журналистом Джексоном Хинклом. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Линникова опубликовала объявление о том, что сейчас находится в поисках нового жилья в столице, и попросила подписчиков помочь. «Ищу квартиру в Москве! Вдруг у кого-то сдают знакомые», — написала модель.

О расставании с Хинклом Линникова сообщила накануне. Вместе с этим она заявила, что собирается вернуться в Россию, и попросила не задавать вопросы на тему произошедшего. Модель отметила, что на данный момент чувствует себя счастливой, несмотря на окончание отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

      Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

      Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

      Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

      Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

      Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

      Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

      Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

      В Россию придет экстремальное тепло

      Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости