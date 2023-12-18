«Мы больше никогда не выступим без флага и гимна» Российские спортсмены начали отказываться от участия в Олимпиаде

Ирина Винер назвала позором выступление россиян на ОИ без флага и гимна

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о том, что ее спортсменки больше не будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, представительницы страны до недавнего времени могли рассчитывать только на одно место в победе на Играх. «Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку», — отметила Винер.

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России Ирина Винер

Российских гимнастов допустили до соревнований со следующего года

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG), под юрисдикцией которой находится и художественная, и спортивная гимнастика, приняла решение допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Уточнялось, что гимнасты смогут принимать участие в соревнованиях, которые пройдут после 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG. При этом процесс должен проходить без участия и связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами двух стран. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

Ранее FIG несколько раз продлевала отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года.

От участия в Кубке мира отказалась сборная России по спортивной гимнастике

10 декабря старший тренер команды Валентина Родионенко заявила, что ее спортсмены не примут участия в этапах Кубка мира, которые пройдут весной 2024 года.

Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований Валентина Родионенко

25 сентября Родионенко рассказала об отношении атлетов к выступлению на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет», — заявила она.

Два роcсийских пловца отказались ехать на Игры в Париж в нейтральном статусе

17 декабря двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Спортсмен раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян условия.

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой Евгений Рылов

9 декабря от участия в Играх отказался другой российский пловец — двукратный призер Олимпийских игр и рекордсмен мира Климент Колесников. Он подчеркнул, что МОК сделал хороший шаг, приняв решение о допуске. «Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия. Я буду рад за них», — добавил Колесников.

Евгений Рылов Фото: Егор Алеев / ТАСС

МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Решение МОК оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что выступает за участие российских спортсменов в крупнейших стартах. «Но если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

Россия уже выступала на Олимпиадах в нейтральном статусе

Впервые сборную страны лишили флага и гимна на Играх-2018 в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. После этого россияне выступали в нейтральном статусе на летней Олимпиаде-2020 в Токио и на зимних Играх-2022 в Пекине.

Представительницы российской художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио в двух видах программы не смогли завоевать золотые медали: в личном многоборье Дина Аверина взяла серебро, а в групповых упражнениях российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой также стала второй.