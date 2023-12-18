В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР
Пентагон: ракетный пуск указывает на дестабилизирующее воздействие программ КНДР
Пуск баллистической ракеты КНДР указывает на «дестабилизирующее воздействие» военных программ Пхеньяна. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США, пишет ТАСС.
Как уточнили в Пентагоне, при этом пуск ракеты Северной Кореей не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе. «Пуск подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке вооружений», — подчеркнули в ведомстве.
Американские военные подчеркнули, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются непоколебимыми.
Ранее КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с Южной Кореей. Северная Корея раскритиковала сотрудничество Вашингтона и Сеула в области безопасности.