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01:50, 18 декабря 2023Мир

В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

Пентагон: ракетный пуск указывает на дестабилизирующее воздействие программ КНДР

Фото: Jason Reed / Reuters

Пуск баллистической ракеты КНДР указывает на «дестабилизирующее воздействие» военных программ Пхеньяна. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США, пишет ТАСС.

Как уточнили в Пентагоне, при этом пуск ракеты Северной Кореей не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе. «Пуск подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке вооружений», — подчеркнули в ведомстве.

Американские военные подчеркнули, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются непоколебимыми.

Ранее КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с Южной Кореей. Северная Корея раскритиковала сотрудничество Вашингтона и Сеула в области безопасности.

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      Марина Совина
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